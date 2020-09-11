***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul DavetıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.09.2020Genel Kurul Tarihi 22.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Caddesı No:51 Karaköy/IstanbulGündem Maddeleri1 - Açilis ve baskanlik divaninin teskili2 - Toplanti tutanaklarinin imzalanmasi hakkinda Baskanlik Divanina yetki verilmesi,3 - Sirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazirlanan 2019 Yili Faaliyet Raporunun okunmasi ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yilina iliskin Bagimsiz Denetim Raporunun Özeti'nin okunmasi ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yilina iliskin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarinin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Sirketin 2019 Mali Yili faaliyetlerinden dolayi ibra edilmesinin görüsülmesi,7 - Sirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açiklanan mali tablolarinda dönem zarari bulunmasi sebebiyle nakit kar dagitimi yapilmayacagi hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkinin tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yilinin bagimsiz dis denetimini yapmak üzere bagimsiz dis denetim sirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yilinda yapilan bagis ve yardimlar hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yilinda yapilacak bagislar için üst sinir belirlenmesi,12 - 2019 Mali Yilinda üçüncü kisilerin borcunu temin amaciyla verilmis teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmis olan gelir veya menfaatler hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2019 Mali Yilinda iliskili taraflarla ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kisilerle yapilan islemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina Iliskin Esaslar Tebligi'nin 37. maddesi kapsaminda kira gelirleri hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanisGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Pera GYO İlan 10 Eylül 2020.pdf - İlan MetniEk Açıklamalar29 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/6 uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle ertelenen Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874677BIST