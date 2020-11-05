***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TescılıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.09.2020Genel Kurul Tarihi 22.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Caddesı No:51 Karaköy/IstanbulGündem Maddeleri1 - Açilis ve baskanlik divaninin teskili2 - Toplanti tutanaklarinin imzalanmasi hakkinda Baskanlik Divanina yetki verilmesi,3 - Sirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazirlanan 2019 Yili Faaliyet Raporunun okunmasi ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yilina iliskin Bagimsiz Denetim Raporunun Özeti'nin okunmasi ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yilina iliskin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarinin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Sirketin 2019 Mali Yili faaliyetlerinden dolayi ibra edilmesinin görüsülmesi,7 - Sirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açiklanan mali tablolarinda dönem zarari bulunmasi sebebiyle nakit kar dagitimi yapilmayacagi hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkinin tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yilinin bagimsiz dis denetimini yapmak üzere bagimsiz dis denetim sirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yilinda yapilan bagis ve yardimlar hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yilinda yapilacak bagislar için üst sinir belirlenmesi,12 - 2019 Mali Yilinda üçüncü kisilerin borcunu temin amaciyla verilmis teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmis olan gelir veya menfaatler hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2019 Mali Yilinda iliskili taraflarla ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kisilerle yapilan islemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina Iliskin Esaslar Tebligi'nin 37. maddesi kapsaminda kira gelirleri hakkinda hissedarlara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanisGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Pera GYO İlan 10 Eylül 2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurulun asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş, 29 Temmuz 2020 tarihindeki ikinci olağan genel kurul toplantısı ise internet kesintisi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/6 uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantıların Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine, Bakanlık temsilcisinin de görüşü alınmak suretiyle hiç yapılamamıştı. Bu nedenle Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü ve 29 Temmuz 2020 tarihli olağan genel kurulun devamı niteliğinde olan Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında özetle1. 2019 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine,2. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına,3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serdar Kırmaz, Oğuz Satıcı (bağımsız üye), Faruk Rüya Ergül (bağımsız üye), Vahit Vardar (bağımsız üye) ve Eliya Alharal'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,4. 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,karar verilmiştir.Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.11.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_Web.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar29 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/6 uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle ertelenen Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886285BIST