***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2021 17:32
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi
17:421.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4213,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2935
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4214,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4635
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:42755,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 21,00
|Açılış
|: 755,99
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AKFGY
|5,83
|34.113.091
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.623.561
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|189.469.949
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.136.007
|% -9,93
|
|ASELS
|21,36
|3.130.432.965
|% -6,07
|
|GARAN
|11,47
|2.499.093.926
|% 0,61
|
|KOZAL
|128,70
|2.174.668.452
|% 6,72
|
|THYAO
|17,27
|1.771.426.276
|% -0,29
|
|SASA
|42,82
|1.427.778.605
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,18
|1.088.036.625
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.499.093.926
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.235.328.298
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,24
|356.999.942
|% -0,88
|
|ASELS
|21,36
|3.130.432.965
|% -6,07
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0543
|13,0754
|% 2,02
|
|Euro
|14,8592
|14,8922
|% 2,93
|
|Sterlin
|17,4146
|17,5019
|% 2,46
|
|Frank
|14,2274
|14,3131
|% 2,96
|
|Riyal
|3,4788
|3,4963
|% 2,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|17,70
|
|Altın Gr.
|755
|756
|20,54
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,22
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|-2,43
|