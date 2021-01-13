***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.01.2021 15:37
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu bildirimin ekinde yer almakta olup, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.peragyo.com&umid=47907B99-B8C6-6C05-88BF-3302D815CBE0&auth=cc242a4a75abf1c831efa824c05e95b10ec35c93-fda5fc339993b68a1f56ec74a6f3032ce309b8ef) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901869
BIST
15:491.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
15:497,4437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
15:499,0699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0341
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
15:49443,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,41
|Açılış
|: 443,59
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PSDTC
|31,24
|16.489.526
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.526
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.526
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.526
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.353.969
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|33.064.280
|% -9,97
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|21,98
|238.546.856
|% -6,63
|
|THYAO
|13,08
|2.039.437.315
|% 1,71
|
|SISE
|7,75
|1.766.175.977
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,83
|1.243.405.736
|% 8,81
|
|OTKAR
|438,30
|1.175.654.451
|% 6,93
|
|TCELL
|16,98
|1.135.901.132
|% 1,74
|
|TSKB
|1,87
|645.976.581
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,43
|833.069.266
|% -0,82
|
|DOHOL
|3,83
|1.243.405.736
|% 8,81
|
|SISE
|7,75
|1.766.175.977
|% 1,44
|
|PETKM
|5,18
|957.177.852
|% -2,08
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4437
|7,4487
|% -0,08
|
|Euro
|9,0663
|9,0727
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,1473
|10,1982
|% -0,10
|
|Frank
|8,3414
|8,3917
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% -0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,20
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|2,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-0,84
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-0,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|0,14
|
Seans Raporu
15:48
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.16 ) 1, 684
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16:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, DOHOL
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16:01XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 26, 082.00 milyon TL de
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16:01EUYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 176 adet işlem
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16:00DAGI
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 517, 398 adet işlem