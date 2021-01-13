***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu bildirimin ekinde yer almakta olup, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.peragyo.com&umid=47907B99-B8C6-6C05-88BF-3302D815CBE0&auth=cc242a4a75abf1c831efa824c05e95b10ec35c93-fda5fc339993b68a1f56ec74a6f3032ce309b8ef) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901869BIST