***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Borsa İstanbul'un konuya ilişkin yazısına cevaben Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını bildirmek isteriz."SaygılarımızlaPera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907224BIST