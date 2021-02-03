***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.02.2021 15:55
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Borsa İstanbul'un konuya ilişkin yazısına cevaben Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını bildirmek isteriz."
Saygılarımızla
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907224
BIST
16:301.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:307,1770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:308,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0398
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:30424,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,97
|Açılış
|: 424,69
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MERKO
|9,02
|149.105.511
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.082.388
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|GARAN
|9,96
|1.318.069.785
|% 2,79
|
|KOZAL
|123,00
|1.080.698.337
|% 1,40
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|555.930.641
|% 0,54
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,65
|530.662.723
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1736
|7,1770
|% -0,35
|
|Euro
|8,6217
|8,6277
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,7500
|9,7989
|% -0,60
|
|Frank
|7,9462
|7,9941
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9060
|1,9156
|% -0,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,09
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:41XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 22, 339.00 milyon TL de
-
16:39DGGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 192 adet işlem
-
16:37ISKPL
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 544 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.56 ) 1, 333
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, PEGYO, DNISI, MERKO, ISKPL, IDEAS, DAGHL, PENGD, AGYO, AYEN