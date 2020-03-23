GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halihazırda Şirketimizin restore et-işlet-devret modeli ile uzun süreli kiralama yöntemi ile varlıkları arasında yer alan Istanbul, Beyoğlu, Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binanın Şubat 2020'de sona eren kira sözleşmesi, mevcut kiracının öncelik hakkını düzenleyen Vakıflar mevzuatına uygun olarak şimdilik 31.12.2020 Tarihine kadar uzatılmış ve bu yönde yeni bir kira sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831248


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:5682.781
Değişim :  -3,51% |  -3.014,55
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
83.979 En Düşük
82.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 6,93 16.548.920 % 10,00  
UZERB 1,76 25.499 % 10,00  
AYCES 7,39 427.607 % 9,97  
ECILC 3,65 51.436.813 % 9,94  
GLRYH 2,00 3.271.638 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6434 7,6817 % 0,49  
Frank 6,6542 6,6942 % 0,54  
Riyal 1,7498 1,7585 % 0,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.489 -9,95  
Altın Gr. 315 315 -0,88  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,50 12,52 -0,11  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,12 26,12 -0,86  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru