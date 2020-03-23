***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 10:00
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halihazırda Şirketimizin restore et-işlet-devret modeli ile uzun süreli kiralama yöntemi ile varlıkları arasında yer alan Istanbul, Beyoğlu, Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binanın Şubat 2020'de sona eren kira sözleşmesi, mevcut kiracının öncelik hakkını düzenleyen Vakıflar mevzuatına uygun olarak şimdilik 31.12.2020 Tarihine kadar uzatılmış ve bu yönde yeni bir kira sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831248
BIST
10:5682.781
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.014,55
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:566,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5942
En Düşük
6,5266
10:567,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0786
En Düşük
6,9716
10:56315,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 315,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.548.920
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|AYCES
|7,39
|427.607
|% 9,97
|
|ECILC
|3,65
|51.436.813
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.271.638
|% 9,89
|
|ADNAC
|1,80
|2.670.717
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|321.112
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|819.585
|% -9,95
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|ASELS
|20,24
|82.610.865
|% -5,42
|
|THYAO
|7,51
|77.726.388
|% -5,89
|
|BIMAS
|52,50
|67.161.011
|% 5,38
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|YKBNK
|1,75
|49.227.021
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,68
|14.680.158
|% -9,33
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|ODAS
|1,14
|21.434.396
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6434
|7,6817
|% 0,49
|
|Frank
|6,6542
|6,6942
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7498
|1,7585
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-9,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|