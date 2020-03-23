***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalihazırda Şirketimizin restore et-işlet-devret modeli ile uzun süreli kiralama yöntemi ile varlıkları arasında yer alan Istanbul, Beyoğlu, Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binanın Şubat 2020'de sona eren kira sözleşmesi, mevcut kiracının öncelik hakkını düzenleyen Vakıflar mevzuatına uygun olarak şimdilik 31.12.2020 Tarihine kadar uzatılmış ve bu yönde yeni bir kira sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831248BIST