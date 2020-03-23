***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:54
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla yayınlanan genelgeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "evinizden çıkmayın" yönlendirmelerini dikkate alarak, Şirketimiz portföyünde bulunan Sümerpark Alışveriş Merkezi'nin 23.03.2020 tarihinden itibaren, konuya ilişkin yeni bir karar alınana kadar geçici süreyle 12:00-20:00 arasında hizmet vermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831488
BIST
16:5985.306
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|DESA
|2,42
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|SELEC
|6,93
|17.514.498
|% 10,00
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|DEVA
|9,35
|59.162.538
|% 10,00
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|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
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|ECZYT
|8,60
|35.309.316
|% 9,97
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|ADNAC
|1,80
|7.494.276
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.254.644.882
|% -5,09
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|ASELS
|20,92
|520.582.497
|% -2,24
|
|THYAO
|7,84
|423.776.935
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,80
|309.694.444
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,77
|259.058.058
|% -8,88
|
|GARAN
|7,08
|1.254.644.882
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,80
|309.694.444
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,77
|259.058.058
|% -8,88
|
|IHLGM
|0,70
|63.987.231
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|92.855.105
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6498
|7,6882
|% 0,57
|
|Frank
|6,6773
|6,7175
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7470
|1,7558
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.523
|23,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
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