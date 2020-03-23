***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla yayınlanan genelgeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "evinizden çıkmayın" yönlendirmelerini dikkate alarak, Şirketimiz portföyünde bulunan Sümerpark Alışveriş Merkezi'nin 23.03.2020 tarihinden itibaren, konuya ilişkin yeni bir karar alınana kadar geçici süreyle 12:00-20:00 arasında hizmet vermesine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831488BIST