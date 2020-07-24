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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.07.2020 18:34
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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, kamuya açıklanmış olan 31.03.2020 tarihli finansal tablolarında görüldüğü üzere ödenmiş sermayesi 89.100.000 TL, geçmiş dönem zararları ve dönem zararı toplamı 40.931.415 TL'dir. Aynı tarih itibarı ile Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 44.347.256  TL iken dönen varlıklar toplamı 17.122.423 TL'dir. Şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7‘sini hissedari Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ("Ardus") olan toplam 35.343.656 TL (otuzbeşmilyonüçyüzkırküçbinaltıyüzellialtıTürkLirası) tutarında borcu teşkil etmektedir. Ardus'un hisselerinin tamamı halka açık bir şirket olan Global Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir. Ardus'a olan sözkonusu borç Şirketimizin  yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile Şirketimiz tarafından kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla Ardus'tan nakit ödünç olarak alınmış, ortaklar cari hesabına işlenmiş ve muacceldir. Şirketimizin, kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7'sini, toplam yükümlülüklerinin de %75,9'unu oluşturan bu borca ilişkin olarak Ardus ile Şirketimiz arasinda ihtiyari arabuluculuk süreci başlatilmiş ve bu kapsamda bir ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı (30.06.2020 tarihi itibariyle borc tutari olan 35.702.155,62 TL uzerinden) imzalanmıştır. Ilgili mevzuat uyarinca Ardus, soz konusu ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağına icra edilebilirlik şerhini de tamamlayarak Şirketimize ihbar etmiş olup bunun sonucunda söz konusu borç yargısal olarak kesinleşmiştir.
 
Diğer taraftan Şirketimizin sermaye azaltımı ve sermaye yapımızın güçlendirilmesi amacı ile eş zamanlı olarak 35 milyon TL tutarında sermaye artırımı hususunda SPK'ya yaptığı başvuru halen SPK incelemesindedir. Söz konusu başvurumuzun onaylanması durumunda yeni ihraç edilen payların tamamının ödenmesi ile Şirketimizin hem sermaye yapısı güçlenecek hem de borç/sermaye rasyosu önemli ölçüde düzelecek, bu suretle Şirketimizin karlılığını artıracak yeni projeleri gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. SPK özellikle bir hissedarın sermaye artış kararı alan şirketten yüksek miktarda alacağı bulunduğu durumlarda, alacaklı olan hissedardan sermaye artışında diğer yatırımcılar tarafından satın alınmayan yeni pay ihraçlarının tamamının karşılanması taahhüdünü talep etmektedir. Bu kapsamda, Ardus bugün Şirketimize yaptığı bildirimde özetle "Şirketimizden olan 35 milyon TL tutarındaki alacağı yargısal olarak kesinleşmiş olmakla beraber, sermaye artırımı işlemi sırasında Şirketimiz yönetim kurulunun genel kurulda kendisinin göstermiş olduğu adaylardan teşekkül ediyor olması koşulu ile sermaye artırımı sürecinde bedeli Şirketimizden olan alacaklarına mahsup edilmek suretiyle satılmayan payların tamamını satın almayı taahhüt edeceğini ve bu bağlamda kesinleşmiş olan arabuluculuk sözleşmesini icra etmeyeceğini, aksi durumda kendisi halka açık bir şirketin %100 iştiraki olduğundan alacağının tahsili için gerekli tüm işlemleri süratle yerine getirmesinin zaruri olduğunu" bildirmiştir.
 
        
Gelismeler hakkinda kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861723


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KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Sterlin 8,7302 8,7739 % 0,46  
Frank 7,3941 7,4386 % 0,43  
Riyal 1,8205 1,8297 % 0,11  
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Altın Gr. 418 418 3,27  
Cumhuriyet 2.725 2.749 25,30  
Tam 2.807 2.827 32,20  
Yarım 1.363 1.380 12,70  
Çeyrek 684 691 6,30  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,01  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,01  
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