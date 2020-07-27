***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.07.2020 tarihli özel durum açıklamamızda yeralan "SPK özellikle bir hissedarın sermaye artış kararı alan şirketten yüksek miktarda alacağı bulunduğu durumlarda, alacaklı olan hissedardan sermaye artışında diğer yatırımcılar tarafından satın alınmayan yeni pay ihraçlarının tamamının karşılanması taahhüdünü talep etmektedir" ifadesinin, Şirketimizin sermaye azaltım ve eş zamanlı sermaye artırım başvurusunda SPK tarafından Şirketimizden alacaklı durumda olan hissedarımız Ardus Gayrımenkul Yatırımları AŞ'nin ("Ardus") satılmayan yeni ihraç edilecek payların satınalınmasını taahhüdünü talep ettiği şeklinde yorumlanabileceği değerlendirilmiştir. Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek adına, söz konusu özel durum açıklamamızdaki bu ifade ile SPK'nın önceki uygulamaları dikkate alınarak böyle bir taahhütname talebi olabileceği kast edilmiş olup halen SPK incelemesinde olan somut başvurumuz kapsamında SPK tarafından Ardus'tan böyle bir taahhütname verilmesi talebi gelmemiştir. Bununla birlikte Ardus, Pera'nın sermaye artırımı sürecinde satılmayan payları satın almak üzere bir taahhütname vermek niyet ve kararındadır.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862072BIST