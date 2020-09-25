***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 20:53
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermaye azaltimi ve es zamanli sermaye artirimi basvurusu halen Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) nezdinde incelemede olup İzahname'nin nihai halinin Sirketimizin 22.10.2020 tarihinde akdedilecek olagan genel kurul toplantisinda seçilecek Yönetim Kurulu tarafından imzalanabilmesi amaciyla SPK'ya yaptigimiz basvurumuz SPK tarafindan 25.09.2020 tarihli yazi ile uygun bulunmustur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876842
BIST
18:051.124
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
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|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
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|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
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|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
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|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
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|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
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|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
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|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
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|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
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|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
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|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
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|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
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|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
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|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
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|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6623
|7,6642
|% 0,51
|
|Euro
|8,9099
|8,9181
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7182
|9,7669
|% 0,31
|
|Frank
|8,2170
|8,2665
|% 0,28
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|Riyal
|2,0370
|2,0472
|% 0,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-1,31
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|Altın Gr.
|460
|460
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
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|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
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|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,00
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