***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye azaltimi ve es zamanli sermaye artirimi basvurusu halen Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) nezdinde incelemede olup İzahname'nin nihai halinin Sirketimizin 22.10.2020 tarihinde akdedilecek olagan genel kurul toplantisinda seçilecek Yönetim Kurulu tarafından imzalanabilmesi amaciyla SPK'ya yaptigimiz basvurumuz SPK tarafindan 25.09.2020 tarihli yazi ile uygun bulunmustur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876842BIST