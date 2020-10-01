***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 18:33
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 09.09.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ("Ardus") olan borcuna yönelik olarak, Ardus tarafından asıl alacak tutarı 35.702.155,62 TL, işlemiş faiz tutarı 659.022,67 TL olmak üzere, 36.361.178,29 TL tutarındaki toplam alacağın fer'ileriyle birlikte tahsili amacıyla İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takibinden gönderilen icra emrini tebliğ aldığını duyurmuştu.
İcra takibinin kesinleşmesiyle birlikte İstanbul 34. İcra Müdürlüğü tarafından Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere gönderildiği ve İstanbul Beyoğlu Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binaya ilişkin kira bedeli alacağının haczi için Ada Yiyecek İçecek ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmaya 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği bilgisine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden ulaşılmıştır.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877851
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|115.095.727
|% 10,00
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|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
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|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
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|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
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|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
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|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
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|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
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|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7345
|7,7401
|% 0,24
|
|Euro
|9,0870
|9,0997
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,9319
|9,9818
|% 0,06
|
|Frank
|8,3918
|8,4423
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|25,25
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,08
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
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|B. Petrol
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|40,05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051