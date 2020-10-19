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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2020 11:36
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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin vergi, sosyal güvenlik sigortası vb gibi kamusal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'den (Ardus) ödünç alınan ve ortaklar cari hesabına işlenmiş olan alacak miktarına istinaden, Ardus tarafından Şirketimiz adına 6.370.624,30-TL (altımilyonüçyüzyetmişbinaltıyüzyirmidörtTürkLirasıotuzKuruş) miktarlı Faiz açıklamalı e-fatura düzenlenmiştir. Bu fatura borcuna yönelik olarak Ardus ile Şirketimiz arasında başlatılan ihtiyari arabuluculuk süreci uyarınca 16.10.2020 tarihinde ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalanmıştır. 
Anlaşma tutanağı uyarınca Şirketimiz, borcunu en geç 19.10.2020 tarihinde ifa etmeyi taahhüt etmiştir. Şirketimiz tarafından anlaşma tutanağına uyulmaması halinde Ardus, ilgili mevzuat uyarınca yetkili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alarak anlaşma tutanağına ilam hükmünde belge niteliği kazandırabilecek ilam niteliğindeki belgenin tahsili amacıyla Şirketimiz aleyhinde hukuki yollara başvurabilecektir. 
 Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882327


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Tam 3.197 3.277 6,13  
Yarım 1.545 1.585 2,96  
Çeyrek 775 793 1,49  
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Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,11  
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