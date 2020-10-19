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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce, 16.10.2020 tarihi saat 18:12:09 da yapılan özel durum açıklamasında sehven yapılan yazım/tarih hataları sebebiyle, söz konusu açıklama, düzeltmeler yapılarak yeniden 19.10.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882329


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NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
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Altın Ons 1.909 1.909 9,52  
Altın Gr. 484 484 -0,12  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,58 24,62 0,46  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,08  
B. Petrol 42,90 42,90 -0,03  
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