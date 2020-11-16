***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 17:16
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 16.11.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Serdar KIRMAZ yerine Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca Hasan Fırat NAMLI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Faruk Rüyal ERGÜL'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888707
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
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|142.997.981
|% 10,00
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|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
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|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
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|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
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|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
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|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
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|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
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|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
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|CMENT
|33,60
|5.257.151
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|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
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|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
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|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
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|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
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|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
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|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
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|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
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|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
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|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7090
|7,7121
|% 0,41
|
|Euro
|9,1304
|9,1389
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1514
|10,2024
|% 0,47
|
|Frank
|8,4248
|8,4756
|% 0,55
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|Riyal
|2,0524
|2,0627
|% 0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,46
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|Altın Gr.
|469
|469
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,03
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|B. Petrol
|44,20
|44,20
|1,42
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
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17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
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17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem