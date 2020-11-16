***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16.11.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Serdar KIRMAZ yerine Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca Hasan Fırat NAMLI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Faruk Rüyal ERGÜL'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888707BIST