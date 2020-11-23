***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 19:15
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılma isteğini ileten Serdar KIRMAZ'ın bu isteği her ne kadar 16.11.2020 tarih ve 294 No.lu YKK ile kabul edilmiş olsa da henüz ticaret sicil işlemleri ikmal edilmediğinden ve Serdar KIRMAZ'ın yönetim kurulu üyeliğine devam etmesi uygun görüldüğünden 16.11.2020 tarih ve 294 sayılı yönetim kurulu kararının tümüyle iptal edilmesine ve Serdar KIRMAZ'ın yönetim kurulu üyeliği görevine daha önce olduğu gibi Başkan Vekili olarak devam etmesine karar verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Eliya ALHARAL'ın yerine Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889636
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 0,2719
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 0,3084
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,74
|Açılış
|: 465,59
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8843
|7,8879
|% 3,53
|
|Euro
|9,3236
|9,3441
|% 3,34
|
|Sterlin
|10,4356
|10,4880
|% 3,34
|
|Frank
|8,5867
|8,6385
|% 3,11
|
|Riyal
|2,0929
|2,1034
|% 3,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-34,93
|
|Altın Gr.
|465
|466
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
-
17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında