***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılma isteğini ileten Serdar KIRMAZ'ın bu isteği her ne kadar 16.11.2020 tarih ve 294 No.lu YKK ile kabul edilmiş olsa da henüz ticaret sicil işlemleri ikmal edilmediğinden ve Serdar KIRMAZ'ın yönetim kurulu üyeliğine devam etmesi uygun görüldüğünden 16.11.2020 tarih ve 294 sayılı yönetim kurulu kararının tümüyle iptal edilmesine ve Serdar KIRMAZ'ın yönetim kurulu üyeliği görevine daha önce olduğu gibi Başkan Vekili olarak devam etmesine karar verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Eliya ALHARAL'ın yerine Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889636BIST