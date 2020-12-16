***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi kapsamında Şirketimizce 15.12.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca(i) Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mukaddes TÜRKALP'in işten ayrılması sebebiyle kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Şirketimiz Bütçe ve Raporlama Müdürü Vildan YILMAZ DOĞAN'ın atanmasına,(ii) Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplamda 3 (üç) kişiden oluşmasına ve Faruk Rüyal ERGÜL (Başkan), Ayşegül BENSEL (Üye) ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği doğal üye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Vildan YILMAZ DOĞAN'ın (Üye) olarak komite üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.Muhasebe Müdürü Hale KARLIDAĞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde "Görevli" sıfatıyla görevi devam etmektedir.Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Görevlisi Vildan YILMAZ DOĞAN ve Hale KARLIDAĞ, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmakta olup iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:Vildan DOĞAN, İş Geliştirme MüdürüPERA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Rıhtım Cad. N51 Karaköy 34425 İstanbul-TürkiyeTel: +90 (212) 243 44 50 Faks: +90 (212) 243 81 78vildand@peragyo.com www.peragyo.comHale KARLIDAĞ, Muhasebe MüdürüPERA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Rıhtım Cad. N51 Karaköy 34425 İstanbul-TürkiyeTel: +90 (212) 243 44 50 Faks: +90 (212) 243 81 78halek@peragyo.com www.peragyo.comSaygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893363BIST