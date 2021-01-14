***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 14:46
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde toplam 2.486.569 TL (KDV hariç) kiralama, 4.669.190 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902107
BIST
16:281.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:287,3774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:288,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:28436,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,05
|Açılış
|: 436,49
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:26
|PKENT
|979,00
|2.177.905
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.653.432
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.900.665
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.925.063
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.796.719.763
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.991.302
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,20
|1.035.925.906
|% -0,88
|
|TCELL
|16,89
|1.019.677.206
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,48
|1.009.516.542
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|858.277.700
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.009.516.542
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,68
|1.452.991.302
|% -2,65
|
|TSKB
|1,89
|408.127.787
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|297.819.870
|% 6,60
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3768
|% -0,35
|
|Euro
|8,9543
|8,9599
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0728
|% -0,37
|
|Frank
|8,2408
|8,2904
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-47,31
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|-22,88
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,45
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,39
|
Seans Raporu
16:26
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16:37
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