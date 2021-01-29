***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusundaŞirketimiz portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık hakkında 2021 yılı için değerleme hizmeti almak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, ayrıca Şirketimiz portföyüne 2021 yılı içinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklar hakkında değerleme hizmeti almak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.SaygılarımızlaPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906136BIST