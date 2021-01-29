***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 15:55
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda
Şirketimiz portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık hakkında 2021 yılı için değerleme hizmeti almak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, ayrıca Şirketimiz portföyüne 2021 yılı içinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklar hakkında değerleme hizmeti almak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Saygılarımızla
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906136
BIST
15:431.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,85
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.496
En Düşük
1.474
15:437,3063
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En Düşük
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15:438,8737
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En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:42
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3000
|7,3049
|% -0,40
|
|Euro
|8,8618
|8,8713
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,9826
|10,0327
|% -0,59
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,06
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,51
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
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