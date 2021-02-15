***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 15:09
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909635
BIST
15:301.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:306,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0682
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:308,4564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:30408,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,40
|Açılış
|: 408,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:30
|VAKFN
|12,32
|12.460.665
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|TGSAS
|26,34
|222.896.033
|% -9,30
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,90
|2.163.607.347
|% 1,18
|
|SASA
|37,68
|1.480.401.019
|% 9,47
|
|THYAO
|12,29
|982.714.713
|% 2,42
|
|TCELL
|17,01
|645.971.394
|% 2,04
|
|GARAN
|9,96
|617.009.690
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,73
|331.099.972
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.245.305
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|251.341.811
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.946.832
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.951.346
|% 2,25
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9639
|6,9675
|% -0,97
|
|Euro
|8,4520
|8,4564
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,6599
|9,7084
|% -0,58
|
|Frank
|7,7897
|7,8366
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|2,11
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-19,02
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-9,21
|
|Çeyrek
|656
|671
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,85
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KCHOL, TSKB
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, TAVHL
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 51 artarak (% 1.15 ) 1, 364
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, INVEO, ISKPL, MZHLD, SAYAS, VERTU, EPLAS, DIRIT, VERUS, VAKFN
-
15:44
VAKFN, BALAT, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında