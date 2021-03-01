***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 19:51
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel iletişim bilgileri şu şekildedir
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 34394 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 2434450
Faks: 0212 2438178
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914207
BIST
15:021.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:027,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:028,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:02405,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,71
|Açılış
|: 405,93
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:02
|AYEN
|8,91
|77.381.226
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.116.917
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,86
|4.060.395.382
|% 7,68
|
|KOZAL
|132,30
|1.410.389.032
|% -2,93
|
|SISE
|7,77
|1.282.196.210
|% 2,37
|
|PETKM
|5,57
|1.062.833.615
|% 3,53
|
|PGSUS
|92,25
|1.058.650.044
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,35
|794.898.145
|% 0,00
|
|THYAO
|14,86
|4.060.395.382
|% 7,68
|
|SKBNK
|1,39
|279.137.452
|% -0,71
|
|PETKM
|5,57
|1.062.833.615
|% 3,53
|
|SISE
|7,77
|1.282.196.210
|% 2,37
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3289
|% 0,45
|
|Euro
|8,8138
|8,8194
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1536
|10,2045
|% 0,31
|
|Frank
|7,9392
|7,9870
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9436
|1,9534
|% 0,24
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|3,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.696
|2.764
|9,75
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|4,72
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|-0,12
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17MEPET
Yüzde 5.19 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 088, 560 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 72 artarak (% 0.54 ) 1, 618
-
15:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, SISE
-
15:16XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 23, 080.00 milyon TL de
-
15:15ALCTL
Yüzde 7.42 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 599, 679 adet işlem