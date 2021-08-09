***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 09.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Genel Müdürü Fatma Gül ÇEVİK'in görevden ayrılmış olması nedeniyle Gökhan ÖZER'in Şirket Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956200BIST