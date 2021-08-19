***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu:İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 122 pafta, 80 ada, 21 parsel no'lu, 6 adet dükkanı olan kargir han niteliğindeki taşınmazın ("6. Vakıfhan" ve/veya "Taşınmaz") Şirketimiz tarafından kiralanmasına ilişkin Şirket ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan ve Beyoğlu 21. Noterliği'nin 20.03.2020 tarih ve 01908 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan mevcut kira sözleşmesinin Ermet İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye tüm hak ve borçları ile devredilmesine karar vermiştir.6. Vakıfhan'a ilişkin kira sözleşmesi 18.08.2021 tarihi itibariyle tüm hak ve borçları ile Ermet İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye devredilmiş ve portföyümüzden çıkmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959418BIST