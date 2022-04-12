***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) m. 34/f. 3 uyarınca, Şirket'imiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM'nin çatısının kiralanabilir alanlarına ilişkin değerleme Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Pera GYOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019804BIST