***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 15:09
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin uzatılması, Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının 700.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ve diğer hususları da içerecek şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve SPK izin yazısı alınmıştır. Ticaret Bakanlığı izninin de alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunuacaktır.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036701
BIST
15:562.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,75
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5617,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0461
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5618,0262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2303
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:561.011,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.734.622
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.714
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.406.964
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.337.034
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.860.036
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.626.404
|% -9,93
|
|DARDL
|3,59
|162.620.307
|% -7,47
|
|MAGEN
|12,60
|95.157.842
|% -6,04
|
|DOCO
|1.557,40
|26.793.234
|% -5,04
|
|THYAO
|47,56
|4.231.114.721
|% -1,61
|
|SISE
|22,50
|1.496.910.433
|% -2,00
|
|AKBNK
|8,56
|1.439.527.432
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,80
|1.289.863.383
|% 3,23
|
|GARAN
|15,39
|1.209.384.682
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,80
|1.289.863.383
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,63
|602.378.452
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,14
|753.790.313
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,56
|1.439.527.432
|% 2,27
|
|TSKB
|2,42
|326.052.353
|% 1,26
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0190
|17,0634
|% -0,32
|
|Euro
|17,9355
|18,0140
|% -1,33
|
|Sterlin
|21,1114
|21,2173
|% -1,27
|
|Frank
|17,2719
|17,3760
|% -0,96
|
|Riyal
|4,5412
|4,5640
|% -0,43
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-19,42
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|-146,00
|
|Tam
|6.616
|6.786
|-142,77
|
|Yarım
|3.198
|3.283
|-69,06
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|-34,54
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,24
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,74
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:08BOSSA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 015 adet işlem
-
16:06HEKTS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 486, 824 adet işlem
-
16:04MAGEN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 273 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 71 kaybederek (% -0.16 ) 2, 304
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, SILVR, UFUK, BRKO, MAVI, AVHOL