***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı ve eşanlı bedelli sermaye arttırımı yapılması, sermaye arttırım tutarının değiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye arttırım tutarının değiştirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 180.000.000,000 300,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 180.000.000,000 300,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 4 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlarda karar verilmiştir"22.10.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı oluşmuş ve bu toplantıda seçilen yeni Yönetim Kurulu, halen Sermaye Piyasası Kurulu incelemesinde bulunan sermaye artırımı başvurusunu tekrar değerlendirerek- Şirketimizin eski çoğunluk hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin ("Ardus") (ve dolayısıyla Ardus'un %100 hissedarı olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Global")) çoğunluk hissedar vasfını kaybetmiş olmasını dikkate alarak ve- yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fon ile Şirketimizin Ardus'a olan borcunu ödemesinin ardından Şirketimiz uhdesinde kalacak bakiye fon sayesinde Şirketimizin Ardus ve/veya Global'in bugüne kadar sürdürdüğü finansal desteğine artık ihtiyaç duymamasını temin etmek içinsermaye artırımı tutarında değişiklik yapılmasına ve derdest sermaye artırımı başvurusu ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara karar vermiştir1. Şirketimizin 12.05.2020 tarih ve 277 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 20.05.2020 tarih ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının, aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle, diğer tüm yönleriyle aynen kabulüne ve teyidinea) 277 ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının 1 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine"Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, 89.100.000 TL'den 60.000.000 TL'ye (%32,65993) azaltılması ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, eş anlı olarak 180.000.000 TL (%300) oranında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 240.000.000 TL'ye artırılması"b) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 5 numaralı ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 3 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine"Arttırılan 180.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 kuruş nominal değerli 18.00.000.000 (onsekiz milyar) adet payın hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi"c) Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve %100 hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş.'nin artık Şirketimizde Çoğunluk hissedar olmaması ve Yönetim Kurulunun çoğunluğunun bağımsız üyeler ve diğer hissedarların temsilcilerinden oluşması, kısaca Ardus ve Global'in Şirketimiz ile bir bağının kalmamış olmasını dikkate alarak 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 8 numaralı aşağıdaki maddesinin iptal edilmesine ve Ardus'un tüm taahhütlerinin iptal edilmesine"8- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesi"d) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 10 numaralı maddesi ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 4 numaralı maddesi uyarınca söz konusu kararların Ek-1'inde yer alan Tadil Metni'nin revize edilerek bu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan yeni haliyle (EK-1) değiştirilmesi ve konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasınae) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 11 numaralı maddesi ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 5 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine"Çıkarılmış sermayenin 60.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 240.000.000 TL'ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşme maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması"2. 277 ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmeyen maddelerinin geçerliliğini aynen sürdürmeye devam etmesine"Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ODAF eki Anasozlesme tadili_293 YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887082BIST