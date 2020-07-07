***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 12:49
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 5.500.435,31 TRY 6,17
Diğer 83.599.564,69 TRY 93,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855778
BIST
14:14118.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 166,65
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:146,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:147,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:14391,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,87
|Açılış
|: 391,88
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.043.354
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.986.602
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.992.779
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.612.012
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.830.302
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|67.737.093
|% -7,62
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.230.871
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.062.662
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.096.287
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,87
|822.293.927
|% 0,34
|
|TUPRS
|88,40
|663.586.750
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|575.508.197
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|427.875.508
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,34
|487.786.796
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5534
|8,5963
|% 0,10
|
|Frank
|7,2449
|7,2885
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,46
|