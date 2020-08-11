***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2020 15:16
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayşegül Bensel Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Oğuz Satıcı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Denetim Komite Üyesi
Faruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ayşegül Bensel Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA GÜL ÇEVİK Genel Müdür Proje Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867993
BIST
15:081.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 27,41
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:087,2498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0879
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:088,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0608
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:08460,84
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -17,61
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|9.954.813
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.977.892
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|41.213.438
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.281
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,36
|1.446.851.746
|% 7,58
|
|ASELS
|18,29
|1.435.341.885
|% 1,44
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,12
|352.216.066
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,94
|742.383.461
|% 3,78
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2465
|7,2498
|% -1,20
|
|Euro
|8,5459
|8,5549
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,4733
|9,5208
|% -0,95
|
|Frank
|7,9118
|7,9595
|% -0,87
|
|Riyal
|1,9251
|1,9348
|% -1,32
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,42
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|0,57
|
Seans Raporu
15:08
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15:21
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