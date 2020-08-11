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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayşegül Bensel Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Oğuz Satıcı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Denetim Komite Üyesi
Faruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ayşegül Bensel Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA GÜL ÇEVİK Genel Müdür Proje Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867993


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Tam 3.051 3.129 -149,23  
Yarım 1.475 1.514 -72,18  
Çeyrek 740 757 -36,09  
Gümüş.Ons 27,74 27,78 -1,37  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 -0,42  
B. Petrol 45,56 45,56 0,57  
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