***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 16:11
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 5.750.435,31 TRY 6,45
Diğer 83.349.564,69 TRY 93,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874676
BIST
16:111.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:117,4732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:118,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:11468,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,91
|Açılış
|: 468,08
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
468,29
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DNISI
|6,82
|2.499.121
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.875.218
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.851.442
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.400.458
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.734.627
|% -9,80
|
|ISGSY
|9,45
|47.417.394
|% -7,17
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|THYAO
|10,97
|780.187.505
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,73
|519.608.680
|% 0,37
|
|TUPRS
|81,40
|515.705.880
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,50
|461.551.565
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|345.574.579
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.862.970
|% 9,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4703
|7,4732
|% 0,33
|
|Euro
|8,8521
|8,8602
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,5374
|9,5852
|% 0,26
|
|Frank
|8,1892
|8,2385
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9862
|1,9962
|% 0,33
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|4,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,35
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,40
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,65
|