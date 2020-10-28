***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 7477151 TRY 8,39Diğer 81622849 TRY 91,61Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeSerdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil HayırFaruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiVAHİT VARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.10.2020 Bağımsız ÜyeELİYA ALHARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.10.2020 Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOĞUZ SATICI Yönetım Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiSerdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan VekiliFATMA GÜL ÇEVİK Genel Müdür İnşaat Mühendisi Proje Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884597BIST