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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.11.2020 13:20



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Faruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889917


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Riyal 2,1154 2,1260 % -0,59  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 1,15  
Altın Gr. 463 463 -2,29  
Cumhuriyet 3.086 3.132 7,00  
Tam 3.066 3.143 4,19  
Yarım 1.482 1.520 2,02  
Çeyrek 743 760 1,01  
Gümüş.Ons 23,35 23,39 0,11  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,00  
B. Petrol 48,48 48,48 0,70  
Seans Raporu 14:03
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