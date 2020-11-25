***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.11.2020 13:20
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Faruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889917
BIST
14:031.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
14:037,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
14:039,4621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0623
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
14:03462,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,50
|Açılış
|: 462,70
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler14:03
|RODRG
|14,08
|2.487.846
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|POLTK
|425,90
|1.993.638
|% 9,99
|
|QNBFB
|76,65
|16.425.474
|% 9,97
|
|SNKRN
|5,52
|1.616.388
|% 9,96
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,90
|14.344.629
|% -8,65
|
|TACTR
|10,98
|1.126.444
|% -8,50
|
|DERAS
|10,53
|25.405.938
|% -7,14
|
|ISBIR
|2.950,00
|931.695
|% -6,35
|
|PGSUS
|61,20
|800.946.534
|% 5,25
|
|ODAS
|3,65
|431.070.017
|% 0,83
|
|HLGYO
|3,14
|212.222.726
|% 9,79
|
|JANTS
|260,50
|135.002.902
|% 7,25
|
|RTALB
|46,16
|132.326.923
|% -3,23
|
|ODAS
|3,65
|431.070.017
|% 0,83
|
|HLGYO
|3,14
|212.222.726
|% 9,79
|
|PEKGY
|2,38
|94.742.643
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,26
|25.155.279
|% -0,79
|
|BNTAS
|5,64
|78.609.307
|% -2,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9564
|7,9592
|% -0,58
|
|Euro
|9,4591
|9,4621
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,5631
|10,6161
|% -0,94
|
|Frank
|8,6927
|8,7451
|% -0,66
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% -0,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|4,19
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,02
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|0,70
|
Seans Raporu
14:03
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-
14:19ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 458, 332 adet işlem
-
14:18SASA
Yüzde 4.53 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 419, 746 adet işlem
-
14:17AEFES
Yüzde 4.51 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 030 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, SAHOL
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, PGSUS, KRDMD