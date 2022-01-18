***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2022 12:39
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hale Karlıdağ Muhasebe Müdürü 0212 2434450 halek@peragyo.com
Vildan Yılmaz Doğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Planlama Müdürü 15.12.2020 02122434450 vildand@peragyo.com Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994852
BIST
13:572.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -16,14
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:5713,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0995
|Açılış
|: 13,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:5715,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0921
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:57787,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,86
|Açılış
|: 787,98
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:57
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|KAPLM
|37,92
|23.843.864
|% 7,91
|
|KRSTL
|5,15
|68.619.686
|% 7,74
|
|DARDL
|4,06
|171.348.433
|% 7,69
|
|EUHOL
|3,52
|39.158.801
|% 7,65
|
|UZERB
|66,65
|1.859.504
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.434.978
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|AKFGY
|7,19
|40.380.751
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,20
|99.967.141
|% -9,64
|
|THYAO
|27,76
|2.146.223.237
|% -1,84
|
|KRDMD
|12,46
|1.591.141.878
|% -2,35
|
|GARAN
|11,99
|1.209.087.197
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.153.984.195
|% 1,24
|
|EREGL
|30,18
|1.015.275.219
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,08
|1.153.984.195
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,49
|389.131.171
|% -0,80
|
|HALKB
|5,57
|801.136.555
|% 2,20
|
|AKBNK
|7,79
|986.593.739
|% 0,52
|
|KRDMD
|12,46
|1.591.141.878
|% -2,35
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5278
|13,5370
|% 0,74
|
|Euro
|15,4118
|15,4263
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,3751
|18,4673
|% 0,53
|
|Frank
|14,7414
|14,8302
|% 0,72
|
|Riyal
|3,5969
|3,6149
|% 0,75
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,66
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,91
|
|Cumhuriyet
|5.229
|5.308
|9,00
|
|Tam
|5.209
|5.340
|9,68
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|4,69
|
|Çeyrek
|1.263
|1.291
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,55
|87,55
|1,07
|