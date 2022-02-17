***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2022 16:03
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Serdar Kırmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
Faruk Rüyal Ergül Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
GÖKHAN ÖZER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002379
BIST
15:572.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:5713,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0318
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:5715,5224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0413
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:57826,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,54
|Açılış
|: 826,03
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|ISBTR
|60.000,00
|1.317.178
|% 8,97
|
|DESA
|12,73
|13.302.882
|% 7,52
|
|ERSU
|6,40
|126.997.120
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.459.102
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.359.717
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EREGL
|28,58
|1.291.739.460
|% 1,42
|
|TUPRS
|196,10
|1.160.208.527
|% 0,26
|
|GARAN
|11,90
|769.314.818
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,06
|696.766.231
|% 1,25
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|281.713.772
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6225
|13,6294
|% 0,24
|
|Euro
|15,5159
|15,5267
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5078
|18,6006
|% 0,44
|
|Frank
|14,7386
|14,8274
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6203
|3,6385
|% 0,23
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,83
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,74
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:09TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 265, 386 adet işlem
-
16:08RALYH
Yüzde 4.42 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 388, 283 adet işlem
-
16:06MEGAP
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 776 adet işlem
-
16:06MEGAP
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 776 adet işlem
-
16:05MEGAP
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 601 adet işlem