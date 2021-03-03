***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziRıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbulYeni Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbulDeğişiklik Tarihi01/03/2021AçıklamalarŞirketimiz merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel iletişim bilgileri şu şekildedirAdres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 34394 Şişli/İstanbulTel: 0212 2434450Faks: 0212 2438178Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914744BIST