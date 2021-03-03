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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

03.03.2021 11:43



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/03/2021
Açıklamalar

Şirketimiz merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel iletişim bilgileri şu şekildedir
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2   34394 Şişli/İstanbul
           
Tel: 0212 2434450
Faks: 0212 2438178
 
Saygılarımızla,
              
Pera GYO A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914744


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Riyal 1,9555 1,9653 % -0,02  
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Altın Gr. 408 408 -2,37  
Cumhuriyet 2.716 2.757 0,00  
Tam 2.702 2.770 -0,61  
Yarım 1.306 1.340 -0,29  
Çeyrek 655 670 -0,15  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 0,01  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 63,45 63,45 0,75  
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