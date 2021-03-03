***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
03.03.2021 11:43
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/03/2021
Açıklamalar
Şirketimiz merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel iletişim bilgileri şu şekildedir
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 34394 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 2434450
Faks: 0212 2438178
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914744
BIST
12:581.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,79
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:587,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:588,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:58408,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,26
|Açılış
|: 409,02
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BOSSA
|24,42
|29.150.176
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.815.065
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.643.484
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|4.670.261
|% 9,98
|
|AYES
|13,77
|1.002.891
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|29.310.253
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.340.474
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|29.300.810
|% -9,98
|
|OSMEN
|37,00
|205.115
|% -8,64
|
|LINK
|54,00
|29.498.551
|% -8,47
|
|THYAO
|14,83
|1.301.234.301
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,11
|1.262.847.072
|% 4,10
|
|GARAN
|9,39
|859.291.799
|% 2,07
|
|EREGL
|15,61
|784.718.482
|% 3,38
|
|PETKM
|5,61
|765.855.262
|% 1,26
|
|KRDMD
|7,11
|1.262.847.072
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,40
|204.779.997
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,46
|336.514.426
|% 1,65
|
|PETKM
|5,61
|765.855.262
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,79
|274.934.725
|% 1,45
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3588
|7,3629
|% 0,04
|
|Euro
|8,9053
|8,9138
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2583
|10,3098
|% 0,12
|
|Frank
|8,0079
|8,0561
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% -0,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-3,61
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.702
|2.770
|-0,61
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,29
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,75
|