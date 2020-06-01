***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 19:47
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
280
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2020 - 31/03/2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848303
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 380,23
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,90
|
|Frank
|7,0512
|7,0937
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8084
|1,8174
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.565
|423,00
|
|Tam
|2.535
|2.575
|25,80
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,24
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,03
|38,03
|0,19
|