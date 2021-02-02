***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %60 oranında olmak üzere 53.460.000 TL artışla 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 18.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 263.408,725 TL olup, kalan paylar, 3 Şubat-4 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906930BIST