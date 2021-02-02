***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.02.2021 14:45
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %60 oranında olmak üzere 53.460.000 TL artışla 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 18.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 263.408,725 TL olup, kalan paylar, 3 Şubat-4 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906930
BIST
14:531.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 22,35
|Açılış
|: 1.505
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|Önceki Kapanış
|: 1.492
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1.518
En Düşük
1.505
14:537,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|: 7,1500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|: 429,98
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430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:53
|GOLTS
|59,40
|76.818.728
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|43.637.579
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.655.367
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.975.160
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.347.373
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|36.734.211
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,78
|13.455.078
|% -9,20
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|KOZAL
|123,10
|1.047.281.439
|% -0,81
|
|DOHOL
|4,07
|898.249.323
|% 4,36
|
|SISE
|7,54
|888.688.193
|% 2,03
|
|GARAN
|9,59
|786.043.689
|% 1,16
|
|THYAO
|12,18
|761.472.534
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,46
|687.895.708
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,07
|898.249.323
|% 4,36
|
|TSKB
|1,86
|326.796.156
|% 1,09
|
|ODAS
|4,08
|538.870.644
|% -1,45
|
|SKBNK
|1,47
|189.778.103
|% 0,68
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1522
|7,1553
|% -0,43
|
|Euro
|8,6083
|8,6119
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7539
|9,8028
|% -0,43
|
|Frank
|7,9376
|7,9854
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9017
|1,9113
|% -0,52
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-15,95
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.804
|2.875
|-32,81
|
|Yarım
|1.355
|1.391
|-15,86
|
|Çeyrek
|680
|695
|-7,94
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|-1,45
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,63
|57,63
|1,30
|