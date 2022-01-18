***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirketimiz bünyesinde kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:Kurumsal Yönetim Komitesi:Faruk Rüyal Ergül (Başkan),Ayşegül Bensel (Üye),Vildan Yılmaz Doğan (Üye)Denetim Komitesi:Faruk Rüyal Ergül (Başkan),Oğuz Satıcı'nın (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi:Faruk Rüyal Ergül (Başkan),Oğuz Satıcı'nın (Üye)Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995085BIST