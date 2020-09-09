***PEGYO* *SELGD* *HDFGS* *EUYO* *METUR* *RALYH* *DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.09.2020 09:21
***PEGYO******SELGD******HDFGS******EUYO******METUR******RALYH******DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI, EUYO, HDFGS, METUR, PEGYO, RALYH, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874079
BIST
12:061.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:067,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
12:068,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:06465,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 465,21
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FMIZP
|88,00
|20.908.336
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.762.722
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|72.000.754
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.818.521
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.722.209
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.368.258
|% -9,90
|
|AFYON
|4,22
|375.183.933
|% 4,98
|
|FENER
|49,18
|327.923.048
|% 9,83
|
|TSPOR
|6,94
|327.819.146
|% 6,61
|
|GSRAY
|4,69
|272.285.511
|% 7,82
|
|THYAO
|10,77
|259.203.751
|% -0,09
|
|EKGYO
|1,78
|204.643.202
|% -1,66
|
|ODAS
|2,55
|236.493.103
|% 2,00
|
|AFYON
|4,22
|375.183.933
|% 4,98
|
|GSRAY
|4,69
|272.285.511
|% 7,82
|
|VKGYO
|3,49
|186.521.042
|% 4,18
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4925
|7,4948
|% 0,17
|
|Euro
|8,8144
|8,8196
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6638
|9,7122
|% -0,23
|
|Frank
|8,1281
|8,1771
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,13
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.147
|10,10
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,89
|
|Çeyrek
|745
|761
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|