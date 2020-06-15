***PEGYO* *USAK* *SAMAT* *ATLAS* *ATSYH* *TLMAN* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.06.2020 09:07
***PEGYO******USAK******SAMAT******ATLAS******ATSYH******TLMAN******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATSYH, MTY, ATLAS, PEGYO, SAMAT, TLMAN, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851131
BIST
13:21109.733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -102,69
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:216,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:217,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:21375,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,75
|Açılış
|: 375,61
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.544.390
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|74.007.569
|% 9,96
|
|ALKIM
|14,15
|88.214.094
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.059.862
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|SASA
|10,76
|504.374.156
|% 4,36
|
|THYAO
|12,69
|442.092.330
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,41
|428.525.515
|% 5,76
|
|EKGYO
|1,92
|397.954.717
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|347.483.906
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|397.954.717
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|428.525.515
|% 5,76
|
|IEYHO
|0,81
|74.609.114
|% 8,00
|
|CEMAS
|1,28
|117.098.992
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,55
|133.487.871
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5858
|% 0,27
|
|Frank
|7,1562
|7,1993
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8161
|1,8252
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-19,85
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.542
|-18,00
|
|Tam
|2.514
|2.531
|-23,40
|
|Yarım
|1.225
|1.235
|-11,40
|
|Çeyrek
|612
|618
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,52
|38,52
|-0,21
|