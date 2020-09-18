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***PEGYO* *YKGYO* *OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

18.09.2020 11:20
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO******YKGYO******OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler OZBAL, PEGYO, YKGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ÖZBAL ÇELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHÜT A.S. TREOZBL00010 OZBAL E 0,601 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 2.271.470,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAYKGYO91Q7 YKGYO E 261.889,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875601


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
TKURU 483,00 3.117.765 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
COSMO 6,05 195.693 % 10,00  
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12:37 Alış Satış %  
Dolar 7,5663 7,5686 % 0,29  
Euro 8,9723 8,9794 % 0,28  
Sterlin 9,7942 9,8433 % 0,35  
Frank 8,2970 8,3470 % 0,29  
Riyal 2,0114 2,0215 % 0,29  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 10,62  
Altın Gr. 476 476 4,00  
Cumhuriyet 3.152 3.199 21,00  
Tam 3.137 3.215 18,59  
Yarım 1.516 1.555 8,99  
Çeyrek 760 778 4,50  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 0,16  
Gümüş Gr. 6,61 6,61 0,05  
B. Petrol 43,50 43,50 0,19  
Seans Raporu 12:37
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