***PEGYO* *YKGYO* *OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
18.09.2020 11:20
***PEGYO******YKGYO******OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler OZBAL, PEGYO, YKGYO
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ÖZBAL ÇELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHÜT A.S. TREOZBL00010 OZBAL E 0,601 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 2.271.470,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAYKGYO91Q7 YKGYO E 261.889,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875601
BIST
12:371.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:377,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5689
En Düşük
7,5327
12:378,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:37475,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,95
|Açılış
|: 475,67
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|1.123.348.483
|% 3,50
|
|PETKM
|4,41
|515.590.936
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|246.117.941
|% 4,13
|
|AVOD
|4,15
|243.645.437
|% -6,53
|
|SASA
|16,96
|169.427.015
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.123.348.483
|% 3,50
|
|PETKM
|4,41
|515.590.936
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|246.117.941
|% 4,13
|
|IHLAS
|1,07
|79.513.131
|% 0,94
|
|AVOD
|4,15
|243.645.437
|% -6,53
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5663
|7,5686
|% 0,29
|
|Euro
|8,9723
|8,9794
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7942
|9,8433
|% 0,35
|
|Frank
|8,2970
|8,3470
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0114
|2,0215
|% 0,29
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,62
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,50
|43,50
|0,19
|