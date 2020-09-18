***PEGYO* *YKGYO* *OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***PEGYO******YKGYO******OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler OZBAL, PEGYO, YKGYOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ÖZBAL ÇELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHÜT A.S. TREOZBL00010 OZBAL E 0,601 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 2.271.470,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAYKGYO91Q7 YKGYO E 261.889,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875601BIST