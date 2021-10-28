***PEGYO* *YUNSA* *IIS* *VESBE* *VESTL* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.10.2021 09:20
***PEGYO******YUNSA******IIS******VESBE******VESTL******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [VESTL, ALMAD, PEGYO, YUNSA, VESBE]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973126
BIST
10:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.518
10:059,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0869
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5670
En Düşük
9,4668
10:0511,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0692
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0964
En Düşük
11,0056
10:05552,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,76
|Açılış
|: 552,72
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
553,58
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ZRGYO
|2,00
|14.154.819
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|2.776.697
|% 9,86
|
|AYCES
|58,00
|608.592
|% 8,01
|
|PKENT
|3.800,00
|26.600
|% 7,60
|
|GOZDE
|6,49
|39.155.197
|% 6,57
|
|GOODY
|8,08
|7.195.946
|% -5,39
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|KERVN
|0,73
|111.143
|% -2,67
|
|TURSG
|4,98
|13.145.037
|% -2,54
|
|PNSUT
|16,18
|963.077
|% -2,53
|
|GARAN
|9,50
|134.497.213
|% -0,63
|
|SISE
|8,71
|57.332.349
|% -0,80
|
|TSPOR
|5,39
|47.069.245
|% 2,86
|
|EREGL
|19,84
|45.855.732
|% 0,35
|
|THYAO
|14,84
|39.355.824
|% -0,07
|
|GARAN
|9,50
|134.497.213
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,66
|36.725.667
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,39
|47.069.245
|% 2,86
|
|ODAS
|1,40
|10.195.798
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,00
|14.154.819
|% 9,89
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5631
|9,5670
|% 0,92
|
|Euro
|11,0909
|11,0963
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,0848
|13,1504
|% 0,72
|
|Frank
|10,3436
|10,4059
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5351
|2,5478
|% 0,56
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,27
|
|Altın Gr.
|553
|553
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,04
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-0,93
|