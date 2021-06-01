***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.06.2021 09:26
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939243
BIST
10:471.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
10:478,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4710,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4063
En Düşük
10,3676
10:47522,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,79
|Açılış
|: 522,38
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KONTR
|72,60
|10.255.315
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|14.072.927
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.761.006
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|30.671.271
|% 9,92
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|VKING
|6,01
|439.450
|% -4,91
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|THYAO
|13,14
|234.750.966
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,86
|137.529.364
|% 0,00
|
|TUPRS
|97,55
|109.940.870
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|71.099.533
|% -0,51
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|TSKB
|1,37
|40.872.253
|% 3,01
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4977
|8,5007
|% 0,10
|
|Euro
|10,4011
|10,4051
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0477
|12,1081
|% 0,11
|
|Frank
|9,4143
|9,4710
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -0,01
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,59
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|1,01
|