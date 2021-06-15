***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2021 09:40
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942306
BIST
10:591.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
10:598,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:5910,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1073
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:59512,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,44
|Açılış
|: 512,64
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:59
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,07
|46.369.541
|% 8,40
|
|MRSHL
|271,80
|1.249.356
|% 7,86
|
|VAKKO
|14,82
|37.352.380
|% 7,78
|
|EUKYO
|6,91
|2.511.846
|% 7,47
|
|TKURU
|127,80
|1.221.932
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.286.401
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,24
|722.718
|% -6,00
|
|ICBCT
|5,66
|2.064.060
|% -5,51
|
|EKGYO
|2,25
|454.137.886
|% 3,21
|
|THYAO
|14,71
|252.712.390
|% 0,62
|
|KOZAL
|123,90
|169.233.318
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,70
|154.388.060
|% 0,79
|
|GARAN
|8,34
|154.071.799
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,25
|454.137.886
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,24
|110.221.126
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,85
|150.503.651
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,23
|41.780.793
|% 1,65
|
|IHLAS
|0,62
|14.748.289
|% -1,59
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5369
|8,5392
|% 0,83
|
|Euro
|10,3677
|10,3746
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,0256
|12,0859
|% 0,96
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,90
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,37
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,02
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,23
|