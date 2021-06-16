***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.06.2021 09:29
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942574
BIST
10:001.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.442
En Düşük
1.441
10:008,5197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5082
10:0010,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0485
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3240
10:00509,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,90
|Açılış
|: 509,26
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,90
BIST En Aktif Hisseler10:00
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|TUREX
|10,51
|1.368.812
|% 2,94
|
|ETYAT
|3,56
|17.800
|% 2,30
|
|BRMEN
|2,35
|4.728
|% 2,17
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|736.391
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|162.636
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|VAKBN
|3,75
|656.456.402
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,30
|463.662.593
|% 0,39
|
|TRILC
|37,46
|169.870.184
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,00
|104.942.262
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,75
|656.456.402
|% -0,79
|
|TSKB
|1,36
|98.708.024
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,74
|98.315.318
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,63
|43.120.321
|% -0,61
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5161
|8,5197
|% -0,44
|
|Euro
|10,3255
|10,3338
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,9870
|12,0471
|% -0,25
|
|Frank
|9,4447
|9,5016
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2646
|2,2759
|% -0,46
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,45
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,47
|