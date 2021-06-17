***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.06.2021 09:33
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942769
BIST
11:301.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:308,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:3010,3325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:30501,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,52
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:29
|IDGYO
|5,50
|1.490.776
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.524.014
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|838.964
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.098.768
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,17
|99.524.723
|% -6,47
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,57
|550.434.144
|% 1,75
|
|GARAN
|8,37
|272.354.147
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,22
|253.236.415
|% 0,00
|
|BOBET
|5,60
|216.760.414
|% 2,94
|
|KOZAL
|125,40
|185.589.322
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,22
|253.236.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|139.638.025
|% -0,90
|
|YESIL
|2,17
|99.524.723
|% -6,47
|
|BOBET
|5,60
|216.760.414
|% 2,94
|
|THYAO
|14,57
|550.434.144
|% 1,75
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6314
|8,6328
|% 0,20
|
|Euro
|10,3247
|10,3325
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0292
|12,0895
|% 0,14
|
|Frank
|9,4147
|9,4714
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2943
|2,3059
|% 0,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,65
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,23
|