***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.06.2021 09:17
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942970
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,7028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6957
18:0510,3701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3577
18:05499,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,35
|Açılış
|: 499,49
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7005
|8,7028
|% -0,19
|
|Euro
|10,3597
|10,3701
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0525
|12,1130
|% -0,44
|
|Frank
|9,4371
|9,4939
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3133
|2,3249
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|12,22
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,08
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem