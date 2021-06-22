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***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

22.06.2021 09:46



***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943490


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Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 -0,09  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,03  
B. Petrol 74,62 74,62 -0,28  
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