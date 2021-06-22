***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.06.2021 09:46
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943490
BIST
11:481.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:488,7628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:4810,4313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:48500,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,30
|Açılış
|: 500,52
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:47
|VAKFN
|10,57
|69.324.757
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.137.112
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.905.491
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.610.282
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.080.073
|% 9,88
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,22
|254.189.323
|% -6,69
|
|YAPRK
|27,68
|1.025.967
|% -4,88
|
|METUR
|6,09
|17.744.210
|% -4,69
|
|THYAO
|14,89
|848.034.512
|% 2,06
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|BERA
|14,22
|254.189.323
|% -6,69
|
|KOZAL
|121,20
|234.842.749
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,13
|192.420.314
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|192.420.314
|% 0,00
|
|THYAO
|14,89
|848.034.512
|% 2,06
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,16
|85.589.534
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,55
|38.183.433
|% 4,03
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7610
|8,7631
|% -0,08
|
|Euro
|10,4258
|10,4305
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1017
|12,1624
|% -0,67
|
|Frank
|9,4779
|9,5350
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3269
|2,3386
|% -0,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,54
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|-0,28
|
Seans Raporu
11:47
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12:02BERA
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 442, 979 adet işlem
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12:00BERA
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 633 adet işlem
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11:59XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 4, 392.00 milyon TL de
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11:59MARTI
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 039 adet işlem
-
11:58BERA
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 338, 961 adet işlem