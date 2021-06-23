***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2021 09:22
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943683
BIST
10:401.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:408,6268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:4010,3015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0326
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:40493,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,06
|Açılış
|: 493,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:40
|CEOEM
|14,98
|24.025.634
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,20
|30.753.740
|% 9,61
|
|EUYO
|4,58
|4.530.478
|% 8,53
|
|VKFYO
|7,20
|11.890.006
|% 7,95
|
|BOBET
|5,09
|28.574.442
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|EUKYO
|8,61
|3.237.309
|% -3,80
|
|AYCES
|70,00
|430.121
|% -3,71
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
|
|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|KOZAL
|122,40
|117.645.354
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|60.273.574
|% 1,86
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6249
|8,6268
|% -0,27
|
|Euro
|10,2924
|10,3015
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,0124
|12,0727
|% -0,14
|
|Frank
|9,3497
|9,4060
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2919
|2,3033
|% -0,34
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,51
|