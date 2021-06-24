***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.06.2021 09:28
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının üst fiyat limiti 0,04 Kr olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943900
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
18:0510,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0328
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3560
En Düşük
10,3104
18:05494,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6468
|8,6496
|% 0,11
|
|Euro
|10,3298
|10,3432
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0404
|12,1007
|% 0,10
|
|Frank
|9,3766
|9,4331
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2990
|2,3105
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,02
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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