***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [PEKGY]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle PEKGY payında 05/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.PEKGY payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 04/07/2023'tür.Ayrıca, Yönergenin 5. maddesi çerçevesinde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) payının piyasasında Yönergenin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıFERUDUN ÇAVUŞER 13680101NECMİ KAAN ÇAVUŞER 20770985Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/07/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155772BIST