***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.06.2023 18:13
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle PEKGY payında 05/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
PEKGY payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 04/07/2023'tür.
Ayrıca, Yönergenin 5. maddesi çerçevesinde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) payının piyasasında Yönergenin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
FERUDUN ÇAVUŞER 13680101
NECMİ KAAN ÇAVUŞER 20770985
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/07/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155772
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0978
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0512
|Açılış
|: 22,6500
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|Önceki Kapanış
|: 22,6500
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22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.317,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.317,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8976
|20,9019
|% 0,47
|
|Euro
|22,4323
|22,4646
|% -0,23
|
|Sterlin
|25,9686
|26,0989
|% -0,01
|
|Frank
|22,9253
|23,0634
|% 0,25
|
|Riyal
|5,5554
|5,5833
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-19,52
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.406
|4.521
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,34
|
Seans Raporu
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