***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [PEKGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPeker GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 1.012.000.000 TL (% 400) bedelli artırılarak 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 595.166.253,010 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.b.i maddesi gereğince, 04.08.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 669.833.746,99, fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954506BIST