***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
03.08.2021 17:56
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 1.012.000.000 TL (% 400) bedelli artırılarak 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 595.166.253,010 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.b.i maddesi gereğince, 04.08.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 669.833.746,99, fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954506
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0747
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05490,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,66
|Açılış
|: 490,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4156
|8,4214
|% 0,88
|
|Euro
|9,9845
|9,9960
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6633
|11,7218
|% 0,91
|
|Frank
|9,2723
|9,3282
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,25
|72,25
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243